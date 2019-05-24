Arkeolog polislerden, tarihi eser kaçakçılarına darbe

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Şubede görevli “Arkeoloji” mezunu polislerin yardımıyla yapılan araştırmalarda, bazı şüpheliler tespit edildi. Ülkemizin tarihi eser varlıklarını yasadışı olarak edinen ve satmaya çalışan şüpheliler takibe alındı. Çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta 4 ayrı gruba yönelik operasyon düzenlendi. Arkeolog polislerin de katıldığı operasyon kapsamında Eyüp Sultan, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

NADİR ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince düzenlenen baskınlarda, Grek, Helenistik, Roma, Pers, Bizans ve İslam Dönemi'ne ait 313 parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında; Helenistik Döneme ait 2 bin 300 yıllık sütun ve heykel başları, parşömen üzerine yazılı, 300 yıllık nadir el yazmaları, İstanbul'daki cami ve türbelerden söküldüğü anlaşılan levhalar , çiniler ve bordürlerle, Memlük, Safevi Dönemi'ne ait ayet bezemeli bronz ve gümüş kaplar, silindir mühürler, sikkeler ve tarihi eser fosilleri dikkat çekti.

TOPKAPI SARAYI MÜHRÜ

Polisin bir işyerine düzenlediği baskında ele geçirilen “Dua kabı” (Hamayıl) da dikkat çeken eserler arasında yer aldı. Üzerinde Topkapı Sarayı'nın mührü bulunan Hamayılın nasıl elde edildiğinin de araştırıldığı öğrenildi. Ele geçirilen eserin müzayedelerde satılmış olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili çalışmanın sürdüğü dile getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Haklarında adli kontrol kararı uygulanan şüphelilerin serbest kaldığı öğrenildi.