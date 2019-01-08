Artvin ve Ardahan’da okullar tatil mi? Artvin ve Ardahan için kar tatili açıklaması geldi mi?

Artvin ve Ardahan'da yaşanan kar yağışı ardından öğrenciler ve veliler okullar yarın tatil mi merak ediyor. Birçok köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Peki Artvin ve Ardahan'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

Kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Birçok köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Öğrenciler ise merakla okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Artvin ve Ardahan’da okullar tatil mi? Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de okullar henüz tatil edilmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

ARDAHAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak yapar yapmaz haberimizdeki yerini alacak.