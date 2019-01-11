Askerlik celp yeri: 99/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

99/1 askerlik yerlerini öğrenmeyi heyecanla bekleyen binlerce genç, celp yerleri ne zaman açıklanacak merakla araştırıyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 99/1 askerlik celp yeri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK CELP YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mili Savunma Bakanlığı’nın Şubat celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuruda, ilk grubun sevk yerlerini 15 Ocak tarihinde öğrenebileceği bilgisini paylaştı.

Sonuçlar 15 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür