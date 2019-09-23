Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Askerlik yerleri: 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 askerlik yerlerini öğrenmeyi heyecanla bekleyen binlerce genç, celp yerleri ne zaman açıklanacak merakla araştırıyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 99/4 askerlik celp yeri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

11:57 -
Haberler Gündem
Askerlik yerleri: 99/4 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümülerin snıflandırma sonuçları 23 Eylül 2019 tarihinde e-Devlet’ten ve askerlik şubelerinde duyurulacak.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more