Atatürk ayarında başka lider yok!

Almanya Frankfurt'ta Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği, “Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında nasıl bir Türkiye düşünüyordu?” başlığıyla konferans düzenledi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile CDU'lu Hessen Milletvekilli İsmail Tipi‘nin de yer aldığı 200‘den fazla kişinin katıldığı konferansta Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ konuşma yaptı.

EŞİ ZOR BULUNACAK SEVGİ

Atatürk hakkında yazdığı kitaba ‘20‘nci Yüzyılın En Büyük Lideri' başlığını verdiğini hatırlatan Başbuğ, “Yanlış yapmışım. Mustafa Kemal 20‘nci yüzyılın elbette en büyük lideri. Ama 21‘nci yüzyılın da en büyük lideridir. Tüm dünyaya baktığınızda Atatürk ayarında bir lider olmadığını görürsünüz. Onun yanına yaklaşacak bir lider yok. Olacağını da tahmin etmiyorum“ dedi.

Türk milletinin Atatürk‘e sevgisinin dünyada eşi zor bulunabilecek bir sevgi olduğunu vurgulayan Başbuğ “Belki Amerikalıların Washington ve Lincon‘a duydukları saygı ve sevgiye bir paralellik kurabilirsiz” diye konuştu.

‘Mustafa Kemal‘i anlamanın önemli olduğunu belirten Başbuğ şunları söyledi: “Atatürk, 1919'da başlayan ve 1938‘e kadar süren dönemde bir mucize gerçekleştirdi. Bunu ‘yorgun, bitmiş, çökmüş insanlardan, granit gibi direnen bir toplum çıkararak' başardı. Atatürk‘ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet‘in kuruluşu ve sonrasındaki dönem ‘Türk devrimi'dir.”

‘BÜYÜK DEVRİM YAPTIK'

Başbuğ, Atatürk'ün siyasi alanda tek taviz vermeyeceği şeyin laiklik olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Atatürk bir konuşmasında şöyle demişti: ‘Biz büyük bir devrim yaptık. Memleketi bir çağdan başka bir çağa götürdük. Bir çok köhne müesseseyi yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır.' Demokrasi ve Cumhuriyet'in korunması için herkese büyük görevler düşüyor.”