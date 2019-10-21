Ayvalıtaş davasında 6 yılın sonunda mahkemeden beraat

Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın (20) bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın “taksirle adam öldürme ve yaralama” suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 24. duruşmasında, tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş katılırken, Cengiz Aktaş duruşmaya gelmedi. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Ayvalıtaş ailesinin avukatı Sevgi Evren Köroğlu, her iki sanığın beraatine karar verilmesi yönündeki mütalaanın gerekçesiz olduğunu savunarak, “Bu kaza 2 Haziran 2013 tarihinde yaşandı. Biz o tarihten beri 6 buçuk yıllık süreçte adalet arayışındayız” diye konuştu.

‘GERÇEKTEN ADALETİ SAĞLAYIN'

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, olayın üzerinden 6 buçuk yıl geçtiğini belirterek, “Oğlum Askere gidecekti, askerden gelecekti, yuvasını kuracaktı. Ben Türküm. Vatanım için ölürüm. Orada bir yürüyüş vardı. Halka destek vermek için. Çocuğum öldürüldü, eşim öldü. Sizin Allah'ınıza sığınıyorum, vicdanınıza sığınıyorum. Aynı acıyı çekiyorum. Bu basit bir trafik kazası değil. Gerçekten adaleti sağlayın. Bu gençtir, evde tutamazsın. Eşim gitti, oğlum gitti, biraderim gitti. Ben size sığınıyorum, son sözüm budur” dedi.

‘MÜVEKKİLİM DE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ'

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura, olayın başından beri trafik kazası olduğunu söylediklerini anlatarak, “Benim müvekkilim de psikolojik tedavi gördü. Bize göre çok sayıda rapor alınmıştır. Raporlar birbiri ile uyumludur. Tahkikatın genişletilmesini gerektirir bir şey yoktur” diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ederim” dedi.

6 YIL SONRA BERAAT

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın üzerlerine yüklenen “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan beraatlerine karar verdi.