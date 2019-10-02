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Babacan ve Karamollaoğlu toplantısı 2 saat sürdü!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski bakanlardan Ali Babacan ile görüştü.

20:15 -
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Babacan ve Karamollaoğlu toplantısı 2 saat sürdü!

Babacan’ın Balgat’taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ali Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

AA

“ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Görüşmede, ülke meselelerini ve bölgedeki gelişmelerin konuşulduğunu belirten Babacan, “Bizim malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalarla ilgili de kendilerine ilk elden bilgi verdik. Bu konuda görüşlerini aldık. Ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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Karamollaoğlu ise daha önce de lider ziyaretleri yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Yeni oluşumları bizzat arkadaşlarımızla görüştük, özellikle memleketimizin içinde bulunduğu şartlar gündeme geldi. Derdimiz, ülkemizin hakikaten bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması ve daha güzel bir ortama gelmesidir. Bunun için de hepimizin konuşmaya, diyaloğa ihtiyacı var. Böyle bir imkanı bizlere verdikleri için teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.” AA

AK Parti Ali Babacan Cumhurbaşkanı Türkiye
Son güncelleme: 20:21 02.10.2019
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