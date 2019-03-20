Bahçeli seçimleri sayamadı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya’da kapalı spor salonunda gerçekleştirdiği mitingde, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra yapılan ilk seçim olacağını belirterek geçtiğimiz 24 Haziran’da gerçekleştirilen genel seçimleri unuttu.

Bahçeli muhalefeti hedef aldığı konuşmasında, “31 Mart seçimleri, diğerlerinden farklı. Bu, 15 Temmuz’dan sonraki ilk, Cumhuriyet’in 100. yılından önceki son seçim” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Her engeli aşacak, her badireyi göğüsleyecek kadar cesuruz çünkü biz Cumhur İttifakı’yız.

Cumhur İttifakı, Antalya’da başarıya ulaşcak ve istikrarın kalıcı hale gelmesine hizmet edecektir.

2023 hedefimiz bunları rahatsız ediyor, sokakların karışmasını istiyorlar.

31 Mart seçimleri, diğerlerinden farklı. Bu, 15 Temmuz’dan sonraki ilk, Cumhuriyet’in 100. yılından önceki son seçim.

15 Temmuz’da onlar çoktu ama biz inançlıydık. Onların topu tüfeği, bizim sarsılmaz inancımız vardı. Biz zaferden zafere koşan ‘Çılgın Türkler’dik.

Cumhur İttifakı erirse bunların içinin yağı eriyecektir. Arzuları bundan ibarettir.

Cumhur İttifakı’ndan her şeyi şeffaf ve aleni bir şekilde paylaşıyoruz. Örtülü pazarlıklar içine girmiyoruz. Çünkü biz ittifakı samimiyetle yoğurduk.

Kılıçdaroğlu’na soruyorum: Neyin karşılığında HDP’ye boyun eğdin?

Yeni Zelanda’daki saldırı sonrası Avrupa suskundur. İnsanlık nerededir? İnsan haklarına, adalet duygularına ne olmuştur?

Camilere korku aşılayan ülkeler bize insan hakları konusunda tek laf edemez. Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınayamayanlar insan hakları konusunda konuşamaz.”