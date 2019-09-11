Bahçeli’den ‘yeni parti’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı olarak yaptığı açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürmektedir.” diyen Bahçeli, “Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bağlılığımız milli iradeye duyduğumuz sadakatle temellenip derinleşirken, Türkiye'nin tarihsel hak ve çıkarlarını muhafaza kararlılığımızda da hiçbir acziyet ve zafiyet söz konusu olmamış, olmayacaktır. MHP bugüne kadar hiçbir darbeyi, gayri meşru kalkışmayı, cunta yönetimini, ara dönemi, demokrasi dışı arayış ve dayatmaları kabul etmemiş, boyun eğmemiştir.” dedi.

Terörle mücadeleye değinen Bahçeli “Terörle mücadelede milli yürekler başarıya kilitlenmiştir. Hainlerin beli çok şükür kırılmaktadır. Bu kapsamda Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 9 gündür oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden duyuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne nedeni yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarıdır. Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir. Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP'yi arkalayan, PKK'yla aynı çizgiye düşen zillet ve rezalet figüranlarıdır. Kayyum kararına karşı çıkmayı demokrasiyle maskeleyenlerin ipliği pazara çıkmış, kirli hedefleri deşifre edilmiştir. Bilinmelidir ki, demokrasi terörün saklanacağı kılıf olamayacaktır.” diye konuştu.

CHP’YE YÜKLENDİ

CHP’ye yüklenen MHP lideri “CHP'nin, bölücülüğün ve yıkım faillerinin sofrasına oturup zehir aşına kaşık sallaması, HDP'ye siyasi borcunu taksit taksit ödeme gayesi utançla bezenmiş alçalma halidir. Anaların yürek sızısıyla şehit cenazelerinden yükselen hıçkırıkların birbirine karışmasına ilgisiz ve duyarsız kalan CHP'sinden İP'ine, sanatçısından sözde aydınına kadar herkes dökülen kanlardan birinci derecede sorumludur. Terörle mücadele sonuca ulaştıkça, hıyanete pençe vurulup köküne kıran girdikçe HDP'nin ve PKK'nın kaçacak ve saklanacak yeri olamayacak, işbirlikçi ve siyasi hayranlarının da foyası ortaya çıkacaktır. Sözde Büyük Kürdistan ihaneti bizzat Kürt kökenli kardeşlerimin muazzam tepki, üstün dirayetiyle gömülecektir. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim vahşi emperyalizmin kurşun askerliğine, insan ve kan tacirlerinin piyonluğuna tamam demeyecek, tamah etmeyecektir. Siyasi parti görünümü altında kanlı ve karanlık ilişki ağlarına sahip olan HDP'yle ilgili kalıcı hükmü büyük Türk milleti günü geldiğinde verecek, bu terör aparatını kuşkusuz tasfiye edecektir. Türkiye, milli güvenliğini hem içte hem de mücavir topraklarda sağlamak, emniyete almak durumundadır.” diye konuştu.

YENİ PARTİ İDDİALARI

AKP’den ayrılan isimlerin yeni parti kurma çalışmalarına da değinen Bahçeli “Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır. Cumhur İttifakı'nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye'nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır. Bugün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK Toplantısı'nda yakın gelecekle ilgili beklentilerin altı çizilmiş, ağırlaşan ve karmaşıklaşan siyasi gündem ve konu başlıkları titizlikle ele alınmış, siyasi stratejilerimiz değerlendirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi milletine ve vatanına sevdalı şekilde yoluna devam edecek, sağlıklı tutumunu ve sağlam duruşunu bozmayacaktır.” yorumunda bulundu.