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Bahçelievler’deki anne kızın katili tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de yengesi Ayşe Soymaz ve Soymaz'ın annesi Keziban Ercan'ı öldüren Mesut S. 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Gece vakti yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mesut S. , savcılıkta ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandı.

Şeyma ULUSOY
16:46 -
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Bahçelievler’deki anne kızın katili tutuklandı

Bahçelievler’de yaşayan 82 yaşındaki Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz 5 Mart günü evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın, hırsızlar tarafından öldürüldüğü düşünülmüştü ancak kamera kayıtların incelenmesiyle Ayşe Soymaz’ın yeğeni Mesut S.’nin olay gerçekleştiği gün eve geldiği tespit edildi.

 

Bahçelievler'deki anne ve kızı atkıyla boğulmuşEmniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, öldürülen anne ve kıza ait ziynet eşyalarını alarak kaçan Mesut S.’nin çaldığı ziynet eşyalarını motosikletine sakladığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S. savcılık işlemleri sırasında ‘Susma’ hakkını kullandı. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Gece vakti yağma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son güncelleme: android-time 17:12 12.03.2019
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