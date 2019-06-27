Bahis liderlerine siber darbe

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Polis ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarıyla ilgili yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Uluslararası bir bahis şebekesinin Türkiye ayağına liderlik eden şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmada, çok sayıda bilişim uzmanı polis görev aldı. Araştırmalarda iki farklı çete belirlendi. Sanal ortamda kumar oynanmasına liderlik eden şüpheliler tek tek tespit edildi. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

34 ŞÜPHELİ ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 135 bin Lira, 3 bin 570 Dolar, 10 silah, 200 mermi, çok sayıda banka hesap cüzdanı ele geçirildi. Şüphelilere ait 2 lüks araç ile bilgisayar ve dijital malzemelere el konuldu. Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında milyonlarca lira olduğu öne sürüldü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğer şüpheliler, hakkında ise yurtdışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.