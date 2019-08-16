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Bakan Akar’dan flaş Harekat Merkezi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar,"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak" dedi.

18:02 -
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Bakan Akar’dan flaş Harekat Merkezi açıklaması!

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Akar “Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 18:07 16.08.2019
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