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Bakan Varank’ın sözleri CHP sıralarını ayağa kaldırdı!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri gerginliğe neden oldu. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

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Bakan Varank’ın sözleri CHP sıralarını ayağa kaldırdı!

Varank, CHP sözcülerinin “Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi” şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kast ederek, “Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez seçim kaybedip, koltuğu bırakmayandır” dedi.

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CHP’LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Varank’ın sözleri, CHP’li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. CHP’li vekiller oturdukları yerden sıralara vurarak tepki gösterdi. AKP’li milletvekilleri ise Varank’ı alkışlayarak destek verdi. AKP’li milletvekillerinin sıralarından sözlü olarak katıldıkları tartışma bir süre karşılıklı devam etti.

Varank’ın sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın kuracakları partileri hatırlatarak, “Sizden gidenler neden parti kuruyorlar. Ne oldu da sizden ayrıldılar? Yeni partiler CHP’den çıkmıyor. AK Parti’den çıkıyor, neden acaba? Sayın Varank sistemi öğrenin. Sizin haddiniz değil bizi eleştirmek. Son seçimi biz kazandık. Biz size, ‘9 seçimi niye kazandınız’ diye sorduk mu? Sizin göreviniz bütçenizi sunmak iddialara yanıt vermek bütçeyi savunmak” dedi.

Tartışma üzerine oturuma kısa ara verildi. Görüşme, aranın ardından devam etti.

Devam eden oturumda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 bütçesi, kabul edildi. DHA

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Son güncelleme: 00:16 14.12.2019
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