Son dakika… Beş parti de onayladı! ABD’ye kınama

ABD Senatosu’ndan geçen ve 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendirildiği karar tasarısı nedeniyle ABD’ye tepkiler sürüyor. Son olarak Anadolu Ajansı, TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ABD Senatosu’nun ‘Ermeni kararı’nı ortak bildiriyle kınadığını ve reddettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABER Son dakika... Türkiye karşıtı tasarı nedeniyle ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AKP’Lİ TURAN KINAYANLAR ARASINDA ‘HDP YOK’ DEDİ

Ancak AKP’li Bülent Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada HDP’nin kınayanlar arasında olmadığını belirtti. Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Tarihi, siyasete alet edenler tam bir gaflet içerisindeler. TBMM Genel Kurulu'nda ABD Senatosu’nun sözde soykırım tasarısı kararını kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayan Başkanlık Tezkeresi tüm partilerce kabul edildi. (HDP hariç!)”