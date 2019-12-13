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Son dakika… Beş parti de onayladı! ABD’ye kınama

Anadolu Ajansı'ndan geçen son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosu'nun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

19:57 -
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Son dakika… Beş parti de onayladı! ABD’ye kınama

ABD Senatosu’ndan geçen ve 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendirildiği karar tasarısı nedeniyle ABD’ye tepkiler sürüyor. Son olarak Anadolu Ajansı, TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının  ABD Senatosu’nun ‘Ermeni kararı’nı ortak bildiriyle kınadığını ve reddettiğini duyurdu.

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AKP’Lİ TURAN KINAYANLAR ARASINDA ‘HDP YOK’ DEDİ

Ancak AKP’li Bülent Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada HDP’nin kınayanlar arasında olmadığını belirtti. Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Tarihi, siyasete alet edenler tam bir gaflet içerisindeler. TBMM Genel Kurulu'nda ABD Senatosu’nun sözde soykırım tasarısı kararını kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayan Başkanlık Tezkeresi tüm partilerce kabul edildi. (HDP hariç!)”

ABD AKP CHP HDP İYİ Parti MHP TBMM
Son güncelleme: 20:23 13.12.2019
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