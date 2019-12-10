IŞİD’den aranıyordu, aracında ‘Jummer’ bulundu, serbest kaldı

İstanbul Emniyetine bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta Bakırköy D-100 yan yolda uygulama yaptı. Motosikletli ekipler saat 18.00 sıralarında, şüpheli görülen bir aracı durdurdu. Plakasıyla ilgili “kayıp-çalıntı” kaydı olduğu anlaşılan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda aracın ön konsolunda anahtarlık kumandası şeklinde bir “sinyal kesici” bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

Emniyete götürülen Mehmet B. (37) ve Selahattin D. (47)'nin yapılan sorgusunda Mehmet B.'nin terör örgütü IŞİD soruşturmasında arandığı tespit edildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla aranan şüpheli hakkında savcılığa bilgi verildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

JUMMER ANAHTARLIK NEDİR?

Anahtarlık şeklindeki “Jummer” yani sinyal kesiciler kısa mesafede etkili olan ürünlerdir. Otomobillerin uzaktan kumandalarını etkisiz hale getirmek için kullanılır. Otomobilinden inen bir kişi aracını kilitlemek için düğmeye bastığı sırada çalıştırılan jummer, kapıların kilitlenmesi için gönderilen sinyali engeller. Otomobil sahibi aracını kilitlediğini zannederek yoluna devam ederken araç hırsızların hedefi olur.