Kafkas Üniversitesi 11 Ekim’de resmi internet sitesinden Öğretim Üyesi ilanı yayınladı. Söz konusu ilanda, İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümüne alınacak Doktor Öğretim Üyesi şartında ‘Yakup el-Kemahi'nin Nuru'l-ef'ide adlı eserinin tenkitli neşri-beydav'nin amme cüz'ü haşiyesi konusunda doktora yapmış olmak’ ibaresi dikkat çekti.

“BANA TEZİNİ SÖYLE…”

İlan sosyal medyada birçok vatandaş tarafından paylaşıldı. Bir vatandaş ise, “Bana tezini söyle sana öğretim üyeliği vereyim” yorumunda bulundu.

GENÇLER İŞSİZ GEZİYOR

Öte yandan, TÜİK’e göre gençlerin yüzde 27.1’i iş arıyor. İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon kişi artarak 4.5 milyonu aştı. İşsizlik oranı yüzde 13.9'a yükseldi. Ekonomik krizin etkisiyle bir yılda, 748 bin kişi işini kaybetti.

İşte adrese teslim o ilan:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Üniversite kurulduğu tarihte Atatürk Üniversitesi’nden devredilen bir fakülte ve tek programlı bir meslek yüksekokulu ile 245 öğrenci ve 40 öğretim elemanına sahipti. Bugün itibariyle üniversite, 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birime, 872 öğretim elemanına ve yaklaşık 20 bin öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.