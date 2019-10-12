Barış Pınarı Harekatı’nda dördüncü gün… SMO güçleri sınıra gidiyor

Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçik’le omuz omuza çarpışan SMO askerlerinin sınıra sevkiyatları sürüyor.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen SMO mensupları, sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere zırhlı araç ve otobüslerle hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

SMO askerlerinin sevkiyatı günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

SMO mensuplarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.