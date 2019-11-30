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Barış Pınarı için evini bağışlayan Mustafa Dörtyollu intihar etti!

"Barış Pınarı” harekatının ardından Milas Kaymakamlığına bir traktör ve bir evini Cumhurbaşkanlığına, "Yemekte benim de tuzum olsun. İnşallah ekonomimize faydası olur" notuyla bağışlayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, bu sabah evinin avlusunda ağaçta asılı halde ölü bulundu.

17:27 -
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Barış Pınarı için evini bağışlayan Mustafa Dörtyollu intihar etti!

Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, bugün sabah evinin avlusundaki ağaçta asılı halde bulundu. Yakınları tarafından fark edilen Dörtyollu için olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dörtyollu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yollamıştı.

TRAKTÖR VE EVİNİ BAĞIŞLAMIŞTI

3 çocuk ve 6 torun sahibi 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sırasında Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret ederek, traktörü ve evini bağışlamasıyla gündeme gelmişti.

Harekâtla ilgili yapılan haberleri televizyon ekranlarından sabah saatlerine kadar izlediğini, yaşanan gelişmeler ve operasyona karşı yapılan tepki açıklamalarının ardından destek vermek amacıyla bir şeyler yapma gereksimi hissettiğini belirten Mustafa Dörtyollu, “Ben 72 yaşındayım. 3 çocuğum var. Allaha şükür hepsinin hali vakti yerinde. Benimde bir evim ve bir traktörüm var. Ben Cumhurbaşkanını çok seven birisiyim. Kaymakamımızı ziyaret ederek bunları Cumhurbaşkanımıza bağışlamak istediğimi söyledim. Benim 2 bin lira maaşım var bana yetiyor, artıyor. CİMER'e yazı yazarak, ‘sayın Cumhurbaşkanım bende askere gitmeye hazırım. Yapılan operasyonlar ve gelişmelerin ardından bir traktör ve bir evimi Kaymakamlık aracılığıyla bağışlamak istiyorum' dedim. Yemekte bir tuzumuz olsun dedim. İnşallah benim gibiler çıkar da ekonomimize de faydası olur” demişti.

Dörtyollu'nun ölümüyle ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ANKA

Çocuk Cumhurbaşkanı intihar Muğla Sağlık Terör Türkiye
Son güncelleme: 17:33 30.11.2019
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