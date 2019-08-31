CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir’i ziyaret etti. Özdemir, CHP’li vekil Şener’e gazetecilerin yaşadığı sorunları aktardı.

“BASINI DA KENDİLERİNE BAĞLADILAR”

Sefa Özdemir burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına geçilmesi ile birlikte Anadolu basınına darbe vurulması ile ilgili ciddi endişelerimiz var. Demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede basın kartları devlet tarafından verilmez. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile basını da kendilerine bağladılar” dedi.

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“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜYLE İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

Önceki gün İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana gelen özel halk otobüsü kazasını haberleştirmek isteyen DHA muhabiri Ümit Uzun’a polis tarafından ters kelepçe vurularak, darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, “Görevi esnasında gazeteci arkadaşımız Hasan Uzun’a yapılanları doğru bulmuyor ve kınıyorum. Gazeteciler kamu görevi yapmaktadırlar. Maalesef son zamanlarda basın özgürlüğüyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza yapılan bu baskı son bulsun. Yoksa biz gazetecilik yapamayacak duruma getirileceğiz” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN DOĞRU BİLGİLENME HAKKI VARDIR”

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener de, basının özgür olması gerektiğini vurgulayarak; “Toplumun doğru bilgilenme hakkı vardır. Basın özgür ve tarafsız değilse vatandaşa doğru bilgi vermek mümkün değildir. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açtı” şeklinde konuştu.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş da güçlerin tek bir elde toplanmasının Türk demokrasinin seviyesini belirlediğini ve bu yüzden basın özgürlüğünün önemli olduğunu belirtti.