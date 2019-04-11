Başkan Gürkan’dan belediyedeki emekçi kadınlara jest

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talebiyle sözleşmeye 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyede çalışan kadın kamu personelinin idari izinli sayılması maddesi eklendi. Başkan Gürkan'ın sözleşmeye eklettiği ikinci madde de aile içi şiddette başvuran (kadın ya da çocuğa şiddet gösteren) kamu personelinin Sosyal Denge Tazminatı alamayacak olması oldu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür eden Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez, “Yasa gereği Ocak ayında imzaladığımız sözleşme Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra yenilenmesi gerekiyordu. Bu hususta belediye başkanımız ve belediye meclisi ile gerekli kararı aldıktan sonra başkanımızla bugün 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmeyi imza altına aldık” diye konuştu.