Başkan İmamoğlu’ndan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi çatısından Balat incelemesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezunu olduğu ve adı verilerek yeniden inşa edilen okul çevresinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Turgut Tuncay Önbilgin de eşlik etti.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi çatısından bölgeyi inceleyen İmamoğlu, okul müdürü Cavit Erdem ve Dersadet Derneği Başkanı Mehmet Kamil Berse'den bilgiler aldı. İmamoğlu, incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“FATİH, ÖZEL BİR BÖLGE”

“Burası, sayın Cumhurbaşkanımız adına yapılan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi. Dolayısıyla çevresindeki kamulaştırmaları duran yapılar var. Bir kapalı spor salonu var. Bir duvar çökmesi var. Böyle 4-5 tane sorunlu bölge tespiti vardı. Kamulaştırma olan yeri gördük. Okul spor salonu yapılmasındaki engeli dinledik. Yanı sıra, istinatın çökmesiyle beraber, risk teşkil eden konutları gördük. Hızlıca müdahale edilmesi gereken alanlardan birisi. Bunları çözeceğiz. Yakın civardaki görsel çirkinlikleri de bir nevi yerinde tespit etmiş olduk. O da can sıkıcı. Bazı çok uygunsuz binalar var. Çok dönüşüme muhtaç alanlar var. Fatih, gerçekten özel bir bölge. Dünya çapında bir bölge. Burası dünya mirası bir yer. Tarihi yapıların korunması, yanı sıra buradaki düzende insanların mağdur edilmemesi… Tümüyle ele alınması gereken özel noktalardan birisi. O gözle zaten Fatih'e bakıyoruz. Burada da aynı mantıkla duran projeler, eksik kalan işler, kamulaştırmalar… Vatandaşları da içine alarak süreçte hızlı hareket etmek istiyoruz. Onun için buradayız.”

BALAT SIRTINDAKİ YURT BİNASINI MERCEK ALTINA ALDI

İncelemeler sırasında İmamoğlu'nun dikkatini en fazla, Balat sırtlarındaki İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'na ait olduğu belirtilen yurt binası çekti.

İmamoğlu, binayı “çok çirkin” olarak nitelerken, Berse, geçmiş yıllardaki bir anısını İBB Başkanı ile paylaştı. Berse, İmamoğlu ile “Sayın Cumhurbaşkanımız da aynen sizin gibi bu okulun çatısından şehri incelemişti ve söz konusu bina dikkatini çekmişti. O zamanki Başkan Kadir Topbaş'a binanın durumunu sormuştu. Sayın Topbaş, kendisine, ‘Efendim, biz onlarla konuştuk, binayı kendilerinin yıkacağını söylediler' demişti' bilgisini paylaşmıştı.”

Bu bilgi üzerine İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Önbilgin'den, “Bu çok önemli bir bilgi. İBB hafızasından, binayla ve yapılan işlemlerle ilgili bir çalışma yapalım” diyerek, söz konusu yapının tarihçesini istedi.