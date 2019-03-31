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Batman sonuçları belli oldu! Batman’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Batman seçim sonuçları belli olmaya başladı. 31 Mart seçim sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiği Batman'da kim önde merak edilirken, AKP'nin adayı Murat Güneştekin olurken, CHP Batman adayı da Enver Erdem oldu. İYİ Parti'nin Batman adayı Abdullah Balcı, MHP'nin Batman Adayı Hayrettin Bektaş, SP'nin Batman adayı İlhami Işık, HDP'nin adayı ise Mehmet Demir oldu. Peki, Batman'da kim kazandı? İşte cevabı..

21:35 -
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Batman sonuçları belli oldu! Batman’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Batman seçim sonuçları Batman halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Batman’da hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Batman'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…

Batman İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
HDP HDP 59.453 % 65,46
AK Parti AK Parti 25.904 % 28,52
CHP CHP 1.434 % 1,58
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.411 % 1,55
İyi Parti İyi Parti 946 % 1,04
MHP MHP 595 % 0,66
MEHMET FEYYAZ EKMEN MEHMET FEYYAZ EKMEN 366 % 0,40
DSP DSP 191 % 0,21
DP DP 164 % 0,18
Diğer Diğer 138 % 0,15
TKP TKP 122 % 0,13
BTP BTP 93 % 0,10

Batman İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 78.593%57,55
AK Parti AK Parti 46.627%34,14
CHP CHP 3.995%2,93
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.639%1,93
İyi Parti İyi Parti 1.339%0,98
MHP MHP 1.304%0,95
MUHAMMED ÇELİK MUHAMMED ÇELİK 739%0,54
BBP BBP 363%0,27
DP DP 340%0,25
Diğer Diğer 278%0,20
BTP BTP 278%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 67%0,05
TKP TKP 7%0,01

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BDP: %53,15
AKP: %32,38
HÜDAPAR: %7,51
SP: %3,21
CHP: %1,20

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