Batman sonuçları belli oldu! Batman’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte oy oranları…

Batman seçim sonuçları Batman halkı tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı, sandıklar sayılmaya başlandı. Batman’da hangi aday önde merak ediliyor. Hangi ilde hangi parti kazandı? Yerel seçim sonuçlarını hangi parti önde götürüyor? Batman'da hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevapları sizler için hazırladığımız haberde…
|Batman İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|59.453
|% 65,46
|AK Parti
|25.904
|% 28,52
|CHP
|1.434
|% 1,58
|Saadet Partisi
|1.411
|% 1,55
|İyi Parti
|946
|% 1,04
|MHP
|595
|% 0,66
|MEHMET FEYYAZ EKMEN
|366
|% 0,40
|DSP
|191
|% 0,21
|DP
|164
|% 0,18
|Diğer
|138
|% 0,15
|TKP
|122
|% 0,13
|BTP
|93
|% 0,10
|Batman İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|78.593
|%57,55
|AK Parti
|46.627
|%34,14
|CHP
|3.995
|%2,93
|Saadet Partisi
|2.639
|%1,93
|İyi Parti
|1.339
|%0,98
|MHP
|1.304
|%0,95
|MUHAMMED ÇELİK
|739
|%0,54
|BBP
|363
|%0,27
|DP
|340
|%0,25
|Diğer
|278
|%0,20
|BTP
|278
|%0,20
|Vatan Partisi
|67
|%0,05
|TKP
|7
|%0,01
BDP: %53,15
AKP: %32,38
HÜDAPAR: %7,51
SP: %3,21
CHP: %1,20
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