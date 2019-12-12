Bayburt’ta dehşet: Bir kadını öldürdü, bir erkeği ağır yaraladı!

İlk olay Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) meydana geldi.

ÖNCE KADINI BIÇAKLADI

R.Ç. (34), isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenden dolayı burada temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir’i (45) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ARDINDAN KAMPÜSE KAÇIP SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIŞANINA SALDIRDI

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi’ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda çalışan Süleyman Alan’ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi.

ZEHRA ERDEMİR KURTARILAMADI

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleyman Alan’ın tedavisi sürüyor. (AA)