Bayram mesajları: Anlamlı ve resimli bayram mesajları! (2019 Kurban bayramı mübarek olsun)

Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi duygularıyla birleşerek birarada bayramı kutlayan vatandaşlar ziyaret edemedikleri sevdiklerine ise bayram mesajları yollayarak mübarek günü paylaşmak istiyor. Bu önemli günde sevdiklerinize bayram mesajı atarak onları mutlu edebilirsiniz. En güzel Kurban bayram mesajları, en anlamlı, en mübarek mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte huzur ve anlam dolu bayram mesajları…

2019 RESİMLİ VE EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Günümüzde teknoloji sayesinde biraraya gelemediğimiz sevdiklerimizle anlamlı bir bayram mesajıyla da bayramlaşabiliriz. İşte en anlamlı bayram mesajları…

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.