Bayram mesajları | Bayramınız kutlu olsun! Anlam dolu 2019 bayram mesajları…

Bayram tebriği mesajları, en güzel bayram mesajları, bayramda atılabilecek en anlamlı bayram tebriği mesajları haberimizde yer alıyor. İşte Whatsapp, Facebook ve SMS ile atılabilecek en güzel bayram mesajları…

ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI 2019

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice Ramazan Bayramlarına..

Huzur Kalbimizde Olduğu Sürece Gözlerimizde parlayacaktır, Tıp ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki Işık Gibi, Bayramınız Mübarek Olsun..

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Allah’a şükürler olsun Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

Dualarım sizinle bir daha ki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramı’nız hayırlı olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!ü

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Ramazan Bayramın kutlu olsun…

Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.