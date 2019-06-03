Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri 2019 | İşte il il bayram namazı vakitleri

İslam alemi bereket ayı olan Ramazan'ı geride bırakıyor. Müslümanlar, 4 Haziran Salı sabahı bayram namazıyla Ramazan Bayramı'na başlayacak. Mübarek bayramı camide cemaatle ibadet ederek karşılamak isteyen vatandaşlar, bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Ramazan Bayramı namazı saatlerini yayınladı. İşte 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri…

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2019

İstanbul: 06.13

İzmir: 06.27

Ankara: 06.01

Antalya: 06.16

Muğla: 06.25

Diyarbakır: 05.36

Gaziantep: 05.49

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

30 gün süren ramazan ayı 6 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 3 Haziran 2019 tarihinde arefe günü sona erecek. 4 Haziran 2019 – 5 Haziran 2019 – 6 Haziran 2019 tarihinde 3 gün sürecek olan Ramazan bayramı kutlanacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar hâlinde imamın arkasında yer alır ve ‘Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama’ diye niyet eder.

2) İmam ‘Allahü Ekber’ deyip ellerini yukarıya kaldırınca¸ cemaat de imamın peşinden ‘Allahü Ekber’ diyerek ellerini yukarıya kaldırıp bağlar.

3) Hem imam¸ hem de cemaat gizlice ‘Sübhâneke’yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle¸ cemaat da onun peşinden gizlice ‘Allahü Ekber’ diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa ‘Allahü Ekber’ denilerek eller yukarıya kadırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine ‘Allahü Ekber’ denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam¸ gizlice ‘Eûzü-Besmele’¸ açıktan Fatiha ve bir sûre okur. (Cemaat bir şey okumaz¸ imamı dinler.)

5) Rükû ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci Rek’at:

6) İmam gizlice Besmele¸ açıktan da Fatiha ve bir sûre okur. Sûre bitince imam yüksek sesle¸ cemaat da içinden (birinci rek’atta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır¸ üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan¸ dördüncü tekbir ile rükûa varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta¸ imam ve cemaat¸ ‘Ettehiyyatü¸ Allâhümme salli¸ Allâhümme bârik ve Rabbenâ âtina…’ duasını okuyarak önce sağa¸ sonra sola selâm verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.