Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş…

Bekçi adaylarının katıldığı bekçilik sözlü mülakatları için sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden açıklanacak. Peki 2019 Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler…

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.