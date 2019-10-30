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Belediye çalışanları bu sefer geç kalmadı

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin işe geç gelmelerinden dolayı belediyeye almadığı işçi ve memurlar, bu sefer tam vaktinde mesaiye başladı.

10:57 -
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Belediye çalışanları bu sefer geç kalmadı

İki gün önce Karabük Belediyesi’nin giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayarak kapıları kapattırmıştı.

FOTO: İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan tatilin ardından bugün iş başı yapan memur ve işçiler, Başkan Vergili'nin cezasının ardından mesaiye geç kalmamak için erken saatlerde belediyeye kartlarını okutarak giriş yaptı.Saat 08.40 itibariyle belediyenin girişinde bulunan kart okuma sistemi kapatılırken, geç kalan çalışanların kartı okutması engellendi. İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karabük MHP Rafet Vergili
Son güncelleme: 11:10 30.10.2019
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