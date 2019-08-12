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Belediye her yeni doğan bebek için fidan dikecek

Gümüşhane’nin Torul ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni bir uygulamaya imza atarak, belediye olarak her yeni doğan bebek için fidan dikmeye başladıklarını açıkladı. Yeni bebek sahibi çifti ziyaret eden başkan Özdemir, ‘Hoş geldin bebek’ hediyeleri vererek Torul Kalesi'nde ayrılan özel alana da bebeğin adını taşıyan fidanlar diktirdi.

İsmail AKDUMAN
14:30 -
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Belediye her yeni doğan bebek için fidan dikecek

Torul’un MHP’li Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, ilçe de yeşil alanları çoğaltmak ve insanları fidan dikmeye teşvik etmek için, her yeni doğan bebeğin adına fidan dikmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan proje kapsamında yeni bebek sahibi olan bir aileyi evinde ziyaret etti. Güler ailesine “Hoş geldin bebek” hediye paketini veren Başkan Özdemir, “Yeni başladığımız proje ile oğlunuz Ali adına Torul kalesine bir fidan diktik. Evladımızın adıyla yaşayacak” diyerek “Her doğan yeni bir fidan” sloganı başlatılan proje hakkında bilgi verdi.

Torul’un MHP’li Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni bebek sahibi olan aileyi ziyaret etti.

HER ÇOCUĞUN DİKİLİ AĞACI OLACAK

Belediye olarak yeni çocuk sahibi olan çiftlerin sevinçlerine ortak olmak istediklerini dile getiren Başkan Özdemir, “Biz vatandaşlarımızın sevinç ve hüzünlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret göstereceğiz. Daha önce ilçemizde uygulanmayan bir sosyal faaliyeti aktif hale getirdik. Bu projemiz sadece hediye ile değil aynı zaman fidan dikimi ile de anlamlı hale gelecek. İlk fidanlarımızı da Torul Kalesi'nde diktik. Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak” dedi.

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