Seksenli yaşlarında doğup, geriye doğru yaşlanan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, başrolünde Brad Pitt’in rol aldığı filminden önce kitabı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Kitapta savaşın sona erdiği gün dünyaya gelen Benjamin Button, hayatını tersten yaşamaya başlar. Peki Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi kitabının yazarı kimdir?

BENJAMİN BUTTON’IN TUHAF HİKAYESİ KİTABI YAZARI

Zekice bir kurguyla oluşturulan Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi zaman kavramı ve sıradan sosyal hayatlarımız üzerine sorgulayıcı bir yapıya sahip. Peki kitabın yazarı kimdir?

Cevap: SCOTT F.FİTZGERALD

BENJAMİN BUTTON’IN TUHAF HİKAYESİ KİTABININ KONUSU

Benjamin Button doğduğunda ‘‘tuhaf'' olan bir şeyler vardı. O bir bebekten daha çok yetmişlerinde bir ihtiyar görünümündeydi. Dahası, yaşamındaki bu tuhaflık yıllar geçtikçe daha çok fark edilecek, gittikçe gençleşerek ona herkesinkinden bambaşka bir yaşam deneyimi sunacak, onu ömrü boyunca ilginç deneyimlere sürükleyecekti.

Elinizdeki kitapta Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Fitzgerald'ın eşsiz üslubuyla kaleme aldığı kısa hikâyelerinden biri olan Buz Kalesi ile birlikte yer alıyor