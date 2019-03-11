Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılacak

Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından atılan gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında bugün saat 14.00'te Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda anılacak.

Elvan ailesi ve Taksim Dayanışması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umudun çocuğu Berkin'imizi yitireli tam 5 yıl oldu. Berkin Elvan Ailesi ve Taksim Dayanışması olarak 11 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 14.00'te Feriköy Mezarlığı'nda Berkin'imizi anıyoruz” ifadelerine yer verdi.