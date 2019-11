Beyin göçünde inanılmaz artış

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, her sene artarak çoğalan beyin göçü ve Türkiye'yi terk eden vatandaşlarımız ve ekonomideki son durum ile ilgili açıklamada bulundu. Tarhan, “Türkiye'yi öyle bir durumu getirdiler ki gençler ülkeden nasıl çıkarım onun derdine düşmüş durumda. Son verilere göre 24 bini Almanya'da, 15 bini ABD'de olmak üzere 50 binden fazla Türk genci yurtdışında lisans ya da yüksek lisans eğitimi alıyor. Her yıl daha fazla sayıda aile, üniversite eğitimi için çocuğunu yurt dışına gönderiyor ve her yıl gidenlerin daha büyük bölümü “Türkiye'ye dönmeyeceğim” diyor. Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda açıklanan verilere göre, 2018'de yurtdışına göç eden vatandaş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 137 bin kişi olmuş durumda, Kendi gençlerimizi ülkemizde tutamıyoruz, istihdam alanı sağlayamıyoruz, bu durumda ülkeden kaçışları nasıl engelleyecekler” dedi.

VATANDAŞ TELEF OLUYOR

Tarhan, “Ülke ekonomisinin acilen doğru hamlelere ihtiyacı var. Günlük geçici eylem planları ile süreklilik arz eden vergi yapılandırmaları ile bu sorunun çözülemeyeceği artık aşikar. Saray İktidarı bu durumu göremiyor olabilir ama vatandaş hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında kuru soğana muhtaç olmuş durumda. İşçi, Çiftçi, Sanayici, Öğrenci toplumun her kesiminden feryat sesleri yükseliyor. Daha önce hiç alışık olmadığımız örnekler görmeye başladık” dedi.

İNTİHAR EDEN KARDEŞLERİN SORUMLUSU KİM?

Önceki gün İstanbul Fatih'te borçları nedeniyle intihar eden dört kardeşe de değinen Tarhan, “Türkiye son yılların en zor ekonomik diliminde geçiyor. Her ne kadar tek haneli enflasyon rakamları açıklasalar da mutfakta ki yangın bitmiyor. Her gün yeni bir acı haberle karşılaşıyoruz. Fatih'te 4 kardeş borç yüzünden intihar ediyor. Borcunu ödeyemeyen vatandaş benzin döküp kendini yakıyor. Bir yetkili de çıkıp sorumluluğu üzerine almıyor. Vatandaşın haline görmeleri için ne daha ne olması gerekiyor” dedi