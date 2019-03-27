ADAYLAR ANLATIYOR

– Kendinizi tanıtır mısınız?

1997 İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldum. 47 yaşındayım ve 22 yıldır bu mesleği yapıyorum.

– Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık döneminde teknik işlerden sorumluydunuz…

İmamoğlu ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Yaşam Vadisi'nin projelendirilmesinde, Cem evi projelendirme sürecinde, kültür merkezinin yeniden rehabilite edilmesinde kısacası Beylikdüzü Belediyesi'nin tüm ürettiği projelerin içerisinde varım.

– Beylikdüzü'nün en çarpıcı problemi sizce nedir?

İlçemizin en önemli, en yakıcı, en kapsamlı meselesi ulaşım ve erişim hadisesidir. Çeperde yer alıyor olmamız, ulaşıma dayalı olanaklarımızı kısıtlıyor durumda. Bazı mahallelerimizden metrobüse varmak 1 saat 20 dakika zaman alıyor. Kent içi planlama açısından doğru tespitler yapmak ve kararlar almak gerekiyor. Bunu da İBB desteği ile çözeceğiz. Elbette, tek başına çözüm mümkün değil. İBB ile kurulacak ortak masalarda üretilecek fikirler sürece katkı verecek. İBB'nin bölgeye yapacağı yatırımları 10 yıldır gözlüyoruz. Metroyu bekliyoruz.

– Proje başlıklarınızı neler?

Denize kıyısı olan, temiz sahili bulunan bir ilçeyiz. Denizden daha fazla etkileşim almak istiyoruz. Yel değirmeni projemiz, sosyal tesis kavramıyla Yaşam Vadisi'ni Kavaklı sahiliyle buluşturacak nokta olacak. Yaşam Vadisiyle Beylikdüzü denizle buluşacak. Beylikdüzü başarılarıyla dünyaya mesaj verecek. Yakın tarih müzesi düşünüyoruz. Her şey koşmakla başlar sloganıyla gençleri spora özendirmeye çabalayacağız. Olimpiyatların özü atletizm sporunun sevilmesini sağlayacağız. Gençlik merkezleri açacağız. Kent Enstitüsü açacağız.

– Bir de anne-çocuk merkezleri projeniz var…

Kadınlara fayda sağlayacak projeler yaparken, çocukların bakımını da aynı ortamda yöneteceğiz. Her mahallemize hizmet edecek anne-çocuk merkezleri kuracağız.