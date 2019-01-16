Beylikdüzü’nde hamamda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Beylikdüzü'nde bulunan hamamın soyunma kabininde 30 yaşındaki Serafettin Yavuz başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Yavuz'un cesedi yanında "ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu.

Olay Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir hamamda meydana geldi. Gelen silah sesi üzerine soyunma kabinini kontrol eden görevliler, Şerafettin Yavuz’u başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

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“ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR”

Polis ekipleri, hamam içerisinde ve kabinde inlemelerde bulundu. Yavuz’un cesedinin yanında, “ölümümden kimse sorumlu değildir” yazılı not bulundu. İlk incelemede intihar ettiği değerlendirilen Yavuz’un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. DHA