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Beyoğlu İstiklal Caddesi arı istilasına uğradı!

İstanbul'un en kalabalık yaya trafiğine sahip caddesi Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde arılar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Bir mağazanın tabelasının altına yuva yapan arılar cadde üzerinden geçenleri korkuttu.

17:28 -
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İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın tabelasının altında yeni üreyen arılar paniğe neden oldu.

Etrafta uçuşan yüzlerce arı caddede yürüyenlere zor anlar yaşattı. Mağaza çalışanlarının arıları uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı. Yavru arılar kraliçe arının bulunduğu mağazanın tabelasını sararak buradan ayrılmadı.

Arıları çevreden gelen çalışanlar toplamaya çalıştı. DHA

İRANLI TURİST ELİYLE TOPLADI

O sırada yoldan geçen ve arıcılık yaptığını söyleyen İranlı turist, arıları eliyle bir kolinin içine toplamayı başardı. Arı dolu koli mağaza çalışanları tarafından kraliçe arının da bulunduğu tabelaya yerleştirildi. Korkmaz Adıyaman adlı esnaf, “Etrafı arılar sarmıştı, tramvay yoluna kadar gelmişlerdi, korkudan kimse yaklaşamıyordu. Vatandaşlar arıları uzaklaştırmak için birkaç sefer müdahale etti ama yapamadılar. Sonra yabancı bir kişi geldi arıcılıktan alıyormuş ‘Bunlar yeni doğmuş, bunlar sokmaz’ dedi. Eliyle arıları koliye topladı. Koli ana kraliçenin olduğu mağaza tabelasına yerleştirildi” diye konuştu. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde arılar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın tabelasının altında yeni üreyen arılar paniğe neden oldu.

Etrafta uçuşan yüzlerce arı caddede yürüyenlere zor anlar yaşattı. Mağaza çalışanlarının arıları uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı. Yavru arılar kraliçe arının bulunduğu mağazanın tabelasını sararak buradan ayrılmadı.

DHA

İRANLI TURİST ELİYLE TOPLADI

O sırada yoldan geçen ve arıcılık yaptığını söyleyen İranlı turist, arıları eliyle bir kolinin içine toplamayı başardı. Arı dolu koli mağaza çalışanları tarafından kraliçe arının da bulunduğu tabelaya yerleştirildi. Korkmaz Adıyaman adlı esnaf, “Etrafı arılar sarmıştı, tramvay yoluna kadar gelmişlerdi, korkudan kimse yaklaşamıyordu. Vatandaşlar arıları uzaklaştırmak için birkaç sefer müdahale etti ama yapamadılar. Sonra yabancı bir kişi geldi arıcılıktan alıyormuş ‘Bunlar yeni doğmuş, bunlar sokmaz’ dedi. Eliyle arıları koliye topladı. Koli ana kraliçenin olduğu mağaza tabelasına yerleştirildi” diye konuştu. DHA

Son güncelleme: android-time 17:38 18.05.2019
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