Bilecik’te bulundu! Tam 8 bin yıllık

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında, Bahçelievler Mahallesinde devam eden arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarını inceledi.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan, yapılan çalışmaların Bilecik’in tarihini 8 bin yıl öncesine taşıdığını belirterek, kazılarda neolitik dönem olarak adlandırılan, insanoğlunun yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığa başladığı dönemlere ait izler tespit edildiğini söyledi. Çok fazla sayıda çakmak taşının yanında, dönemin kült eşyaları olan çizi bezemeli kutu parçalarının bulunduğunu kaydeden Fidan, “Kazıda Bilecik’in bilinen en eski evi de ortaya çıkarıldı. Çamur kerpiçten inşa edilen yaklaşık 4 metre çapındaki 8 bin yıllık ovalimsi yapının ortasında ve duvarlar boyunca taşlarla desteklenmiş şekilde bulunan ahşap dikme yerleri, evin yapımında ve çatı örgüsünde ahşabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını gösteriyor” dedi.

Vali Şentürk ise üniversiteden bir grup akademisyen ve öğrencilerin alanda yaklaşık 1 haftadır kazı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Bilecik tarihini 8 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. DHA