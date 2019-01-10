Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin ben de edeyim

Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı ve AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım: "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim."

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, TBMM’de parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, istifa çağrılarına, “Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek. Çağrı yapıyorum; buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksınlar” diye yanıt verdi. “Bütün belediye başkan adaylarına bir teklifim var” diyen Yıldırım, bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim.” diye konuştu.

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