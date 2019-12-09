Biri Çinli diğeri Türk, ikisi de hamile… İşte gördükleri muamele…

Türkiye Hacer Atik’i, 11 gün önce dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı’yı cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek karşılamasıyla tanıdı. Resmi nikah için kocasının özgürlüğüne kavuşmasını bekleyen Atik’in hayatı bir gecede kabusa dönüştü.

İddiaya göre Muhsin Culfacı, beş aylık Hacer Atik’e sabah namazı kılmasını söyledi. Ancak Atik reddetti. Bunun üzerine Culfacı, evdeki elektrikli sobayı kadının üzerine attı, dövdü ve sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

ZORBALIKLA İBADET ETTİRMEK İSTEDİ

* Her gün sadece sabah namazı kılıyordu. Cehennem azabında yanmamak için benim de namaz kılmam gerekiyormuş. Bana bunları söyleyerek, zorbalıkla ibadet ettirmek istedi. Ben de yaptığı şeyin günah olduğunu söyledim.

‘SANA CEHENNEM AZABI YAŞATACAĞIM’ DEDİ

* Hem güvenlik görevlisi hem de taksicilik yapıyorum. Gece 00.30’da eve geldim. Acı çekiyor gibi görünüyordu. ‘Bana süt ver’ dedi, süt içirdim. Biraz sonra kendine geldi. ‘Sana cehennem azabını yaşatacağım’ diyerek odanın ışığını söndürdü.

SOBAYLA YAKMAYA ÇALIŞTI

* Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. İçinde kimyasal bir madde olduğunu düşündüğüm şişeyi alıp, ‘Sana azap çektireceğim’ diyerek o maddeyi üzerime döktü. Sonra elindeki çakmağı çakarak ‘Cehennem ateşinde yanacaksın’ dedi. Konuşarak onu vazgeçirdim.

DİLİMİN UCUNA SİGARA BASTI

* İçtiği sigarayı sağ elimin içine basarak söndürdü. Çığlık atmamam için ağzımı ve burnumu kapatarak sigarayı alnıma bastırdı. Dilimin ucuna da sigarayı bastırdı. Saçımdan çekerek yerde sürükledi. ‘Şikayetçi olursan seni öldürürüm’ dedi.

HAMİLE KARISI İÇİN SANDALYE OLDU

Çin’in Heilongjiang kentinde doktor kontrolüne giden hamile kadın, hastanede muayene sırası beklerken uyuşan bacakları yüzünden ayakta durmakta zorlanmaya başladı. Koltuklarda oturan vatandaşların umursamaz halleri ise pes dedirtti.

Kocası kimseye ağız eğmeyerek, karısının acı çekmesine göz yummadı. Yere oturdu ve karısından sırtına oturmasını istedi.

Bu anları sadece izleyip hiçbir şey yapmayan vatandaşlar pes dedirtti. Koltukta oturanların yaşlı olmaması ve çoğunun cep telefonlarıyla ilgilenmesi ise sosyal medyada yayılan videoyu izleyenleri öfkelendirdi.