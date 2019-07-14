Böbrek dolandırıcısının akıl almaz oyununu polis çözdü

Ürdünlü Odai Ahmad H.'nin (29) Lübnanlı Gonwa S.'ye böbreğini vereceği bilgisi üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda, ikili takibe alındı. Araştırmaların ardında iki şüpheli ile tercümanlık yapan Ammar A. (21) ve Mehmet A.'nın (26) da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadesine başvuran polis Böbreğini vermek için Lübnanlı kadınla anlaşan Ürdünlü Odai Ahmad H.'nin dolandırıcılık peşinde olduğu ortaya çıktı.

“BÖBREĞİMİ SATIYORUM”

İddiaya göre, Ürdünlü Odai Ahmad H. böbreğini daha önce para karşılığı İsrailli

bir hastaya verdi. Bu işlem sırasında kaçak böbrek naklinin nasıl yapıldığını öğrenen Odai Ahmad H. dolandırıcılık için bir plan yaptı. Odai Ahmad H. “Böbreğimi satıyorum” diye sosyal medya üzerinden Arapça ilan verdi. İlanı gören bir aracı, 29 yaşındaki Ürdünlüyü aradı. Böbreğini Lübnanlı bir hastanın satın almak istediğini söyledi. Yapılan anlaşmanın ardından Lübnan uyruklu Gonwa S. İstanbul'a geldi.

İLGİLİ HABER Böbrek taşı nasıl düşer?

“EŞİM GİBİ GÖRÜN”

Tek böbreği olan Odai Ahmet S., Lübnan'lı kadınla buluşarak Türkiye'de böbrek nakli için yapılması gerekenleri anlattı. Nakil öncesinde kapora isteyen Ürdünlü, Türkiye'de nakil için akraba olmak gerektiğini aksi halde “Organ Nakil Komisyonuna” girmeleri gerektiğini söyledi. Komisyonun organ satışı şüphesinde bu duruma izin vermeyeceğini söyleyerek, “Ben evliyim, eşimin pasaportu yanımda, senin fotoğrafını onunkiyle değiştirelim. Bu durumda sorun akraba görünür ve sorun yaşamayız” dedi.

POLİSE İHBAR ETTİ

Hazırladıkları sahte evrakla 50 bin dolar karşılığı İstanbul'da bir hastaneyle anlaşma yapıldı. İddiaya göre, tek böbreği olduğu için nakil yaptıramayacak olan Odai Ahmad H., polise ihbar yaptırdı. Kendisini mağdur göstererek kurtulacağını düşünen Ürdünlünün planı tutmadı.

ÜRDÜNLÜ BÖBREK SATICISI DA TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. Böbrek satışı için kapora aldığı öne sürülen ve ihbar yaptırarak polisten ödül almayı uman Ürdünlünün dolandırıcılık planı sorguda çökertildi. Şüpheliler Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. “Organ Ticareti, Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandıcılık” suçlamasıyla adliyeye gönderilen Ürdünlü Odai Ahmad H. tutuklandı. Gonwa S. ve Ammar A. sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresine gönderildi. Diğer şüpheli Mehmet A. hakkında ise adli kontrol uygulandı.