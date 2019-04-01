Balkonda sadece o vardı

Oyunu İstanbul'da kullandı, ilk seçim sonuçlarını İstanbul'da aldı, ardından da her seçim sonrası Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nde yaptığı ‘balkon konuşması' için Başkent'e geldi.

Ancak bu balkon konuşması diğer seçimlerinde yaptıklarından farklıydı;

Daha önceki seçimlerde yanına hükümet üyelerini, parti yöneticilerini ve ailesinin tüm fertlerini alarak, konuşmayı dinlemek için AKP Genel Merkezi'ne gelen partililerin karşısına çıkan Erdoğan'ın yanında bu kez sadece eşi Emine Erdoğan vardı.

Erdoğan'ın konuşması da daha önceki balkon konuşmalarından çok farklı bir tonda oldu;

Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerde partisinin başarısını anlatırken detaylara girmemeyi, nitelikten çok, niceliğe vurgu yapan bir konuşmayı tercih etti.

Partisinin bu seçimlerde de “En çok oyu aldığından” ve Türkiye genelindeki belediyelerin sayısal olarak çoğunluğunu kazandığını anlatan Erdoğan, ancak kazanılan belediyelerinin isimlerini saymadı.