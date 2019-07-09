Borç batağındaki AKP’li belediyeye yeni borçlanma onayı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Temmuz ayı 1. oturumu Belediyenin Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclis, 1 milyar 664 milyon lira borcu olan belediyenin gelirlerinin alınacak kredilere ipotek gösterilmesine oy birliği ile karar çıktı. Toplamda Büyükşehir Belediyesi’nin 3 proje için 7 milyon 927 bin lira kredi alarak borçlandırılmasını öngören teklif, komisyona havale edilirken, Büyükşehir’in gelirleri de kredi borçlarını ödeyememesi durumunda gelirine ipotek altına alınabileceği belirtildi.

KREDİ KONUSUNDA YETKİ DEMİR’DE

Büyükşehir Belediyesi’nin Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için 2 milyon 182 bin 432 lira, Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapımı işi için 1 milyon 950 bin 352 lira, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Lot Yapım işi için 3 milyon 794 bin 861 lira İller Bankası'ndan kredi kullanılması teklifi, oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyona havale edildi. Kredi kullanımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yetkili kılınması da teklif edildi.

BİR YANDAN DA ARAZİ SATIYORLAR

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait fındık bahçesi niteliğindeki 15 bin 31 metrekare büyüklüğündeki arsa 225 bin 469 TL bedelle ihale usulüyle satışa çıkarıldı. Seçimden önce de birçok gayri menkulünü satan belediye arsanın parasını peşin alacak.