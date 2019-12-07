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Bu dünyadan bir Rüstem geçti…

Ne yaşadı bilinmez bu hayatta... 70'inden sonra ne çocuklarının evinde kalmayı istedi Rüstem ne de huzurevinde... Avcılar'ın ara sokaklarında yatıp kalkıyordu... Dün gece donduran soğuk yüzünden bir sokakta bulduğu bazanın içine sığındı... Bir daha da uyanamadı... Dertleri, sırlarıyla birlikte bu dünyadan hiç kimseyi rahatsız etmeden, sessiz sedasız ayrılıp, gitti...

10:57 -
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Bu dünyadan bir Rüstem geçti…

Avcılar, Merkez Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Rüstem Tamam 70 yaşında hayata veda etti…

Burnaz Caddesi Gülistan Sokak’ta boş bulunan bir bazanın içerisinde geceleri uyuyan Tamam’ı hareketsiz halde bulunan çevredeki esnaf, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

FOTO:DHA – Rüstem Tamam’ın cesedi, çevredeki meraklı vatandaşların anlamsız gülümsemeleri eşliğinde morga kaldırıldı…

Gelen görevliler Rüstem Tamam’ın öldüğünü belirledi.

Çevredeki esnaf iki kızı bulunan ancak, bunların yanında kalmayı kabul etmeyen, sokakta yaşamını sürdüren Tamam’ın daha önce yerleştirildiği Büyükçekmece’deki bakımevinde de kalmayı kabul etmediğini belirtti.

Çevredekilerin ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi. Rüstem Tamam’ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (DHA)

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