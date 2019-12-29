Bu kararla FETÖ’ye en büyük yardımı yaptılar

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı, eski yazarımız Vural Savaş, SÖZCÜ Gazetesi yazar ve yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Savaş, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a hitaben yazdığı mektupta şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Metin Yılmaz;

Size ve SÖZCÜ yazarlarına ilişkin mahkûmiyet kararı, dünya adalet tarihine geçecek bir adaletsizlik örneğidir.

3 ÇARPICI ÖRNEK

Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kuruluş, SÖZCÜ Gazetesi kadar Fethullah Gülen örgütü ile mücadele etmemiştir. Bunun en yakın tanıklarından biri benim.

Bu iddiamı kanıtlamak için, şahsımla ilgili üç örnek vermekle yetineceğim:

HSYK üyeliği de yaptığım için, güvenini kazandığım yargı mensuplarından bana, kritik görevlere Fethullahçı olarak bilinen hakim ve savcıların atandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Bu nedenle, onlar eliyle bir operasyon yapılacağı kanaatine vardım.

Bu operasyon başlar başlamaz, 22 Mart 2008 günü şahsınıza telefon edip, nedenlerini de anlatarak “Fethullah düğmeye bastı” dedim.

23 Mart 2008 tarihli SÖZCÜ Gazetesi logosunun üzerindeki sekiz sütunluk manşet şöyleydi: “Fethullah Düğmeye Bastı”.

KARAR BOZULUR

Bu operasyonların baş aktörü Zekeriya Öz'ün, FETÖ mensubu olduğuna ilişkin iki makalem, virgülüne dokunulmaksızın

SÖZCÜ Gazetesi'nde yayımlandı.

Bu örgüt hakkında yazdığım ve gazetenizde yayımlanan makalelerden bir tanesinin başlığını yazmakla yetineceğim: “(F) Tipi Örgüt CIA Güdümünde Bir Casusluk Örgütüdür.”

SÖZCÜ Gazetesi'nin yazarlarını makûm eden hakimler, bu kararlarıyla söz konusu örgüte en büyük yardımı yapmışlardır.

Bu kararın mutlaka bozulacağı inancıyla “Geçmiş olsun” der, en içten saygılarımı sunarım.

Vural Savaş

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı.”

Duayen hukukçular SÖZCÜ Davası'nı yorumladı:

BU KARARIN AİHM’DEN DÖNECEĞİNE ŞÜPHE YOK

AİHM eski yargıcı Rıza Türmen başlıktaki tespiti yaptı. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise “FETÖ ile SÖZCÜ yan yana getiriliyorsa zaten FETÖ ile mücadele edilmiyor demektir” dedi.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görevli eski yargıcı Rıza Türmen ve Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, SÖZCÜ Davası'nda çıkan cezaları değerlendirdi. Türmen, “Bu karar, Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Dava, AİHM'e giderse fikir ve düşünce özgürlüğünü ihlalden dolayı düşer, en ufak bir şüphem yok” dedi.

FANTASTİK KARAR

Türmen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Bu karar hukuki değil ve tamamen fantastik bir karar. O kadar fantastik ki FETÖ ile Batman film karakteri iş birliği yapmış sonra Batman SÖZCÜ ile iş birliği yapmış. Bu tip kararlar nasıl bir rejimle yönetildiğimizi gösteriyor. Hukuk devleti ve demokratik bir ülkede olmadığımızı da gösteriyor. İktidar hoşuna gitmeyen herkesi aynı kefeye koyuyor. Her an herkes FETÖ'cü diye suçlanabilir. İç hukuk yolları tükenirse bu dava AİHM'de düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlalden düşer, en ufak bir şüphem yok'' dedi. Duayen hukukçu, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da “FETÖ ile SÖZCÜ yan yana getiriliyorsa zaten FETÖ ile mücadele edilmiyor demektir. Bu karardan fevkalade üzüntü duydum” açıklaması yaptı. Başak KAYA (SÖZCÜ)