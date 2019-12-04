Bursa’da otobanda su birikintisi faciası!

Otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana gelen korkunç kazada, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI YERDE 3 KAZA

Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi. (İHA)