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Bursa’da otobanda su birikintisi faciası!

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ise feci şekilde hayatını kaybetti. Otoyolda yakın zaman diliminde 3 ayrı aracın daha su birikintisi sebebiyle kaza yaptığı ortaya çıktı.

10:22 -
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Otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana gelen korkunç kazada, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek  önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: İHA

AYNI YERDE 3 KAZA

Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi. (İHA)

Fotoğraf: İHA

Bursa Emniyet istanbul izmir kaza otomobil trafik yağmur
Son güncelleme: 10:45 04.12.2019
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