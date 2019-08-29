Yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde şehir merkezi girişinde bulunan yaya alt geçidinde meydana geldi. Yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, öksürük, nefes darlığı, boğaz yanması gibi şikayetlerle rahatsızlandı.

KULLANIMA KAPATILDI

Fenalaşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, nefes almayı zorlaştıracak şekilde geniz yakan ağır koku nedeniyle yaya alt geçidini kullanıma kapattı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sağlık görevlileri ise alt geçidi kullandıktan sonra rahatsızlanan Zehra U.´ya müdahale etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri alt geçidi yıkama çalışmalarına başlarken polis amonyak maddenin alt geçide nasıl geldiğini tespit etmek için soruşturma başlattı. DHA