Büyükada’da çukur hareketliliği 

İstanbul Büyükada’da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması ise dikkat çekti. Ada sakinleri bölgeden leş kokuları geldiğini ifade ederken at yetiştiriciliği yapan bir ada sakini ise adadaki atlara Ruam hastalığı için test yapıldığını bazı atlarda da hastalığa rastlandığını dile getirdi.

Esrarengiz çukurların telef olan atların gömülmesi için kazıldığı iddiaları ortaya atılırken sozcu.com.tr’nin dün ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ‘Kaymakamlığın yaptığı bir iş. Eğer valilikten onay gelirse gereken açıklama yapılacak’ ifadelerini kullanmıştı. Ancak ne kaymakamlıktan ne de valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA)