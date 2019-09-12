Büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı

Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler şöyle:

Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam

Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan

Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş

Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir

Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka

Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti

Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya

Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti

İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün

Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti

Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika

Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti

Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti

Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika

Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti

Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti

Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya

Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti

Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili

Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti