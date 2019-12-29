Buz gibi suyu görünce içleri kıpır kıpır oldu

İstanbul'da bir grup vatandaş soğuk havaya aldırmadan Boğaz’ın serin sularına atladı. İstanbul Üsküdar'a bağlı Kuzguncuk sahilinde aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından kişilerin olduğu 60 kişi, saat 10.00 sıralarında parkta toplanarak soğuk havada Boğaz’da dakikalarca yüzdü.

Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

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‘BİR KARIŞ SU GÖRÜNCE YÜZMEK İSTİYORUM'

Soğuk havaya aldırış etmeden Boğaz’da yüzen Hüseyin Sağır, “Kendimi çok daha zinde hissediyorum. Havanın soğukluğuna bakmadım, denizdeki dalgayı görünce içim daha da kıpır kıpır oldu” dedi.

Deniz sevgisinin apayrı bir sevgi olduğunu belirten Sağır, bir karış su gördüklerinde yüzmek istediklerini söyledi. “Erken kalktık buraya geldik, o heyecanla, o sevgiyle. Denizden şimdi çıktık, kendimizi iyi hissediyoruz” sözlerini sarf etti.

‘İNSAN İSTEDİKTEN SONRA HERŞEYİ YAPAR'

Sudan çıktıktan sonra kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Ercan Yürek ise, “Çocuklarımız için, gençlerimiz için örnek olmak için buradayız. İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğini burada gösteriyoruz” dedi.

“Sağlıklı beslenme ve uzun yaşam için bu tür aktivitelere herkesi bekliyoruz” diyen Yürek ayrıca:

“Bu grupta nasıl yememiz gerektiğini, nasıl içmemiz gerektiğini, doğal besinlerin bize nasıl fayda sağladığını öğreniyoruz. Bütün herkesi katılmaya davet ediyoruz.“ (İHA)