Antalya hem yazı hem kışı yaşıyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken Antalya, aynı günde iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kent merkezindekiler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde sıcak havanın keyfini çıkardı.

EKVATORA EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Bazı vatandaşlar da kar kalındığının 25 santimetreye ulaştığı Saklıkent Kayak Merkezi’nde kızakla kaydı. Saklıkent Kayak Evi yöneticisi Cuma Özaydın, sezonun nisan ayına kadar süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Burası Ekvator çizgisine en yakın kayak merkezi. Önümüzdeki birkaç gün içinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kar kalınlığının bir metrenin üzerine çıkmasını umut ediyoruz” dedi.

Saklıkent’e 50 kilometre mesafedeki Konyaaltı’nda denize giren Asuman Özkan ise Antalya’da yaşayanların çok şanslı olduğunu ve kentin dağlarında kar olmasına rağmen denize girilebilecek bir havasının olduğunu söyledi. (DHA)