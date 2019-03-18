Cami minaresine AKP bayrağı astılar

Aydın’ın yerel haber sitesi Günaydın’ın haberine göre; Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Haydere mahallesinde bulunan bir camiye dün akşam AKP bayrağı asıldı. Cami minaresine AKP bayrağı asılarak dini mekanların siyasete alet edilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “AK Parti ile alakası yoktur. Delinin biri gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de bugün Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır” dedi.

AKP Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ise konuyla “İlçemiz Haydere Mahallesi’nde Eski Cami minaresine asılan parti bayrağı ilçe teşkilatlarımızın bilgisi dahilinde olmayıp, gece yarısından sonra bir vatandaşın bireysel olarak yaptığı bir davranıştır. Durumu fark edince müdahale edilmiş olup, ortak değerlerimiz olan camilerimiz ve kışlalarımız, siyasetin bulunmaması gereken alanlardır. Bizler de hemen gerekli uyarıları yaptık. Durumu kesinlikle tasvip etmediğimizi bildiririz” diye konuştu.